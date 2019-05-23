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Zeki Çeler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

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Zeki Çeler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi
Zeki Çeler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından  düzenlenen “Public Talks - Kamuya Açık Söyleşiler” etkinliğinin konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu.

 

22 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 10:30’da, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte Çeler “Kariyer Yolu” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çeler, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinin son gününde DAÜ’lü öğrencilerle bir arada olmaktan son derece memnun olduğunu bildirdi.

 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Çeler, DAÜ’ye kayıt yaptırdığı andan itibaren mezun olduğu zamana kadar yaşadıklarını ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Politikaya girişi, genç bir politikacı olarak neler yaşadığını katılımcılar ile paylaşan Çeler, bugüne kadar tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini şimdiki hedefinin ise DAÜ mezunu ilk KKTC Cumhurbaşkanı olmak olduğunu vurguladı.

 

Güzel işler başarmak için çok zengin olmak ya da iyi bir aileden gelmek gerekmediğini dile getiren Çeler, cesaretin önemini vurgulayarak öğrencilere hiçbir zaman pes etmemeleri gerektiğini,  herzaman hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini tavsiye etti.  Yaptıkları her işte öğrencilerden kalplerini dinlemelerini isteyen Çeler  etkinlik sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinlik sonunda DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur ve MİKA Müdürü Derviş Ekşici tarafından Çeler’e Gümüş Tabak takdim edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu söyleşiye öğrencilerin yanı sıra DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

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