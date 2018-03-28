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Zeki Çeler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek

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“Kamuya Açık Söyleşiler” etkinliklerinin ilki, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Zeki Çeler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından her ay çeşitli fakültelerle iş birliği içerisinde yapılması planlanan “Kamuya Açık Söyleşiler” etkinliklerinin ilki, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. “Kamuya Açık Söyleşiler” kapsamında, DAÜ – MİKA ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi iş birliğiyle düzenlenecek olan “Gençlik ve Siyaset” başlıklı söyleşinin konuğu ise, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler olacak. Bakan Çeler’in söyleşisi tüm DAÜ’lülere ve KKTC halkına açık olarak gerçekleştirilecek.

Alanlarında Başarılı İsimler Geliyor

DAÜ – MİKA’nın organizasyonuyla her ay gerçekleştirilmesi planlanan “Kamuya Açık Söyleşiler” etkinliklerine; sanattan siyasete, spordan ticarete kadar alanında uzman birçok DAÜ mezunu katılacak ve tecrübelerini izleyicilerle paylaşacak. Etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ – MİKA Müdürü Derviş Ekşici, bir üniversitenin en önemli referanslarının mezunları olduğunu ve DAÜ mezunlarının her zaman başarılı olmasından dolayı referanslarının oldukça kuvvetli olduğunu kaydetti. DAÜ – MİKA olarak alanında uzman kişileri DAÜ’lüler ve KKTC halkı ile buluşturmanın, katılımcıların kariyer yolculuklarında karşılarına çıkacak güçlükleri ve fırsatları en doğru şekilde değerlendirmelerini sağlaması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ekşici, KKTC toplumunu sene boyunca çeşitli etkinliklerle iş hayatında lider konuma gelmiş DAÜ mezunları ile bir araya getirmeye devam edeceklerini aktardı.

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