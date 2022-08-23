Zeki Çeler: Girne Antik Liman’ın temizliğini devletin üstlenmesi gerekiyor

Girne Belediyesi’nin bağımsız başkan adayı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından Zeki Çeler, Radyo Mayıs’ta Meltem Sakin’in konuğu oldu.
Girne Antik Liman’ın temizliğinin özel şirketlere verilmesinin doğru olmadığını ifade eden Çeler, “Hiçbir yatırımcı kar elde etmeyeceği işe girişmez” ifadelerini kullandı.
Çeler, Girne Anit Liman’ın temizliğini ve düzenlemesini devletin üstlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Girne’deki turizm alanlarında daha aklıselim kararlar alınmalı” diye konuştu.
Toplumun yerel seçimlerde partilere değil kişilere baktığına değinen Çeler, “Önümüzdeki yerel seçimlerde de halkın aynı tutumla sandığa gitmesini umuyorum” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.