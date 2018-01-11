Zeki Çeler: "Görevden alınması lazım"

UBP'yle koalisyon kurmak istemeyen partilerle ilgili görüşlerini düşük seviyeli bir dille paylaşan, Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Özen Hürses'e bir tepki de Zeki Çeler'den geldi

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Girne'de kazanan adayı Zeki Çeler bu sabah katıldığı bir TV programında seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Görevden alınması lazım"

Çeler Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Özen Hürses'in sosyal medya hesabından yaptığı "Başsavcılıkta vekillerin ve eski bakanların özel dosyaları olduğu" iddiasıyla ilgili olarak, "Terbiyesiz. Bulunduğu makama saygılı olmayan, makamı hak etmeyen bir kişidir. Görevden alınması lazımdır. Bu kadar da haddini aşmazlık olmaz. Ne kadar da canları sıkılsa böyle terbiyesizlik yapmaya hakları yoktur" ifadelerini kullandı.

"Önce kendimi eleştirmek zorundayım"

Sandıktan sonucun TDP için başarısızlık olduğunu söyleyen Çeler, seçim sonuçlarının böyle olmasında, sandığa gitmeyen kesimin sol kesim olmasından kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. Sandığa gitmeyen seçmenlere ulaşıp, 'Siyasi partiler olarak neyi eksik bıraktık' diye konuşulmasının gerektiğine dikkat çeken Çeler, "Biz neyi eksik bırakıyoruz ki yine cezalandırıyoruz? Birini eleştirirken önce kendimi eleştirmek zorundayım. Sandığa gitmeyen arkadaşlarla irtibata geçip, neden sandığa gitmediniz noktasında bilgi almalıyız. Öz eleştiriyi yapmak için önce eleştirilen konuların ne olduğu bulmamız gerekir" dedi.

"Yeni kurulacak hükümette hesap sorulacak"

Demokrat Parti'nin (DP) dün akşam gerçekleşen ve parti meclisinin aldığı karara değinen Çeler, "Yeni kurulacak hükümette icraatta yapılacak, hesap da sorulacak. DP'nin parti meclisinden çıkan karara baktığımızda buna da hazır olduklarını gözlemledim. DP ışığı özellikle HP'ye ve TDP'ye yaktı. 'Bize karşı içinizi rahat tutun, bende hesap sorulmaya hazırım' der gibi bir mesaj aldım" şeklinde konuştu.

(npn)