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Zeki Çeler: “Kıbrıslı Türkler çok daha iyi koşullarda yaşamayı hak ediyor”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler, 15 Kasım’ın 41. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
Zeki Çeler: “Kıbrıslı Türkler çok daha iyi koşullarda yaşamayı hak ediyor”

Çeler, toplumun genel durumu ve geleceğe yönelik hedeflere dair önemli açıklamalarda bulunarak, özeleştiri ve köklü dönüşüm çağrısı yaptı.

Çeler, mesajında Kıbrıslı Türklerin demokrasi, ekonomi, sağlık, eğitim, çevre, ulaşım, üretim, sanayi, ticaret, insan hakları, hayvan hakları ve sosyal düzen gibi alanlarda olması gereken seviyenin çok gerisinde olduğunu vurguladı. Geçmişte yapılabileceklerin yapılamadığını ifade eden Çeler, herkesin özeleştiri yapması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle, nutuk atmanın ve sadece duygulara seslenmenin yeterli olmadığını belirten Çeler, sürekli iç düşmanlar ve “öteki”ler yaratma anlayışının artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Gerçeklerle yüzleşmenin vaktinin geldiğini belirten Çeler, toplum olarak barış, demokrasi ve refah mücadelesinde yılgınlık göstermeden, yurt sevgisi ve toplumsal dayanışma ruhuyla daha iyi bir yaşam inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Çeler, "Bu topraklara sahip çıkacağız. Çok daha iyi bir yaşamı, emeğimizle ve sevgimizle yoğuracağız. Ayrışmadan, bölünmeden, hep beraber..." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Bu açıklama, 15 Kasım’ın yıldönümünde toplumsal dönüşüm ve gelişim için yeni bir perspektif sunma çağrısı olarak değerlendiriliyor.

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