Zeki Çeler Mal varlığını açıkladı

İşte o açıklama;
Göreve gelmeden önce ve ayrıldığım bugün itibari ile mal varlığım aşağıdaki gibidir:
Görev öncesi:
Alsancak’ ta 1 dönüm arsa (ipotekli)
Limasol Bank vadeli hesapta 30.660tl
Limasol Bank vadesiz hesapta 28.437stg
Vakıf Bank vadeli hesapta 16591tl
Limasol banka Arsa ve ev yapımı için 196.421 stg borç
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Görevden ayrıldığım bugün itibari ile mal varlığım:
Limasol bank vadeli hesapta 35.007 tl
Limasol bank vadeli hesapta 412stg
Limasol bank vadesi hesapta 940stg
Vakıf bank vadeli hesapta 19490tl
Limasol bankta 190.115stg borç
Borca karşılık ipotekli arsa ve içine aldığım borçla yaptığım ipotekli evim
Sürdüğüm araba da halen annemin arabası 2012 model toyota verso
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