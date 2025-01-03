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Zeki Çeler: Meclisteki statükocu partiler, nüfusu belli olmayan bir bütçeyi görüştüler

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“Statüko partileri” diyen Zeki Çeler, Meclis Başkan Yardımcısı ile Başkanının aynı eşit oy alarak başkanlık krizinin de kapatıldığını iddia etti.
Zeki Çeler: Meclisteki statükocu partiler, nüfusu belli olmayan bir bütçeyi görüştüler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler,  “bunca sorun arasında sorun hükümet midir? “ sorusunu soranlara “evet öyledir, başka nedir” diye sordu.

Zeki Çeler, “evet vatan haini de sizsiniz, başkası değil” ifadelerini kullandı.

Kanal t’de konuşan Zeki Çeler, nüfusun belli olmadığı bir ülkenin meclisinde bütçenin görüşüldüğüne dikkati çekti.

“Statüko partileri” diyen Zeki Çeler, Meclis Başkan Yardımcısı ile Başkanının aynı eşit oy alarak başkanlık krizinin de kapatıldığını iddia etti.

TDP Başkanı Çeler, “hangi bütçe? Nüfus belli değil, girenin çıkanın da belli olmadığı, denetimsiz bir ülkenin bütçesi mi? Adil verginin toplanamadığı bir bütçe... Devlet çocuklarına doğru düzgün binalarda eğitim veremiyor, konteynır sınıflarında okutuyor. Devlet eliyle kayıt dışı işçilik ön plana çıkarılıp insan ticaretine çanak tutuluyor. Bin bir usulsüzlük devlet eliyle… ve istikrar 2027, diyebiliyorsunuz. Diğer taraftan da uzlaşılar sağlayarak meclis başkanı başkan yardımcısını eşit oy alarak olay kapanıyor. Evet, hükümettir sorun olan. Bunun aksi değil…” ifadelerini kullandı.

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