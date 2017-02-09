Zeki Çeler o iddiaları yalanladı

TDP Millet Vekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Annesinin üst katta yapmaya başladığı inşaatın izinlerini vekilliğini kullanarak torpille aldığı, eski şehir planlama dairesi müdürünün onay vermeyip UBP - DP hükümetinde atanan yeni müdüre torpille izni aldırdığını iddia ettiler. Ayrıca belediyeden de bir günde usulsüzce inşaat ruhsatı aldığını da eklediler.

TDP Millet Vekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İşte o Sosyal Medya yazısı;

“Memlekette o kadar sorun varken kimseyi kişisel problemlerle meşgul etmek istemezdim. Fakat gelin görün ki insanlık bir noktadan sonra ortadan kalkmış, her konuda bir kişisel problem bir kişisel hırs almış başını gidiyor. Hal böyle iken bende açıklama yapmak ve toplumu en azından beni seven sayan ve inanan insanlarımıza duyduğum sorumluluk gereği bu açıklamayı ve aşağıdaki belgeleri paylaşma ihtiyacı hissettim.

Bugün Afrika gazetesinde "Alo Afrika Hattı" köşesinde bir okuyucudan (çok büyük ihtimalle annemin evin 50 metre gerisindeki arka komşusundan) gelen mektupda annemin üst katta yapmaya başladığı inşaatın izinlerini vekilliğimi kullanarak torpille aldığımı, eski şehir planlama dairesi müdürünün onay vermeyip UBP - DP hükümetinde atanan yeni müdüre torpille izni aldırdığımdan bahsettiler. Ayrıca belediyeden de bir günde usulsüzce inşaat ruhsatı almışım.

Şehir planlama dairesinden ilk aldığımız onayla hemen inşaata başlayan ailem, komşunun plana olan itirazı ve belediyenin ikazı üzerine benimde araya girmemle tamamen durdurulmuş ve 19 Ocak 2017 ye kadar evin damında açılan deliklerin kışın yağmur suyunun içeriye girmesine sebep olsa dair tek bir ustanın inşaata girmesine müsade etmemek ve hiçbir işlem yapmamak kaydı ile durduruldu.

Mektupda söz edildiği gibi biz Şehir planlama dairesinden onayımızı yeni müdür döneminde değil eski müdür Ertan Öztek döneminde aldık. Resimdeki belgedeki tarihlere ve imzaya bakarak göreceksiniz. Hükümet değişmemişti bile... üstelikte izin birkaç gün yada hafta da değil yasal süresi içerisinde 1 ay da alınmıştır. 30-03-2016 da başvurulan planlama onayı 28-04-2016 tarihinde onaylanmıştır.

Ayrıca belediye imar sorumlusu Özge Sener hanımın da adını kullanan " malum kişi" evin üstünü yapabilmemiz için belediye adına bize bir yazı vermiş.

Doğrudur yazı verildi çünkü ev 1974 öncesi yapılan ve 74 den sonra ki parselizasyonda doğan ifrazdan dolayı bitişik nizama mağruz kalmış ve kahverengi bölgede buna benzer örnekler olduğundan bu tür mağduriyetler belediyenin yasal iznine tabi görülmüştür.

Hatta bu yazının şehir planlama tarafından garanti altına alına bilmesi ve ileride bir sıkıntı yaşanmaması için yasal olarak başsavcılıktan görüş istenmiş ve oradanda olumlu görüş gelmiştir.

Yani düşünün ki bir ev yapmak için komşunuzun çıkardığı zorluklara karşı her belgenin yasallığını başsavcılıktan bile görüş alarak yapacaksınız. Ne torpilli adammışım.

Geriye kalan mimarlar odası onayı herkesinde bilceği gibi vizelenene kadar birkaç kez odaya gidip geldi en son ekim 2016 da vizelendi.

Hemen ardından inşaat mühendisleri odasına giden proje birkaç ay değişiklik talepleri ile gidip geldi ve Ocak ayı başında o da vizelendi. Hatta mimaride teknik bir değişiklik isteyen oda için yeniden mimarlar odasına başvuruldu ve 1 hafta daha beklenildi.

2016 Nisan dan 2017 Ocak ayına kadar geçen sürede amma torpil yapmışım değil mi?

Hiç söylememe bile gerek yok aslında ama söylemeden edemeycem; Mimarlar ve inşaat mühendisleri odasının ne kadar disiplinli çalıştığını ve minimum 7 iş günü içerisinde geri dönüş yaptıklarını bu kurumlarla çalışan herkes bilecektir. (Takdir ediyorum)

Tüm vizeleme işlemleri ve yasal prosedür tamamlandıktan sonra belediyeye başvuruyu yeniden yapıp tamamen durdurulan inşaat için ruhsatı aldık ve inşaatımız başladık.

Görülen o ki halen bir çekememezlik var ki yalan yanlış bilgilerle üstüme oynamaya çalışıyorlar. Bugün Afrika gazetesini ziyaret edip tüm belgeleri paylaştım. Eminim diğer basın mensuplarına da aynı mektubu göndermiş yada göndereceklerdir.

Ben peşin peşin açıklamamı ve belgeleri paylaşayım ve annemin dediğinden allaha havale edeyim...”

Ve işte o belgeler:

Detay Gazetesi ile yaptığı konuşma da;

40 Senelik komşusu olduğunu ve buna çok üzüldüğünü ekleyen Zeki Çeler, “Meclis içerisinde dürüst vekillerde var. Yalan haberler halkın demoralize olmasına sebep oluyor. Halkımız meclis içerisinde herkesin aynı olduğunu düşünüyor fakat Meclis içerinde dürüst vekillerimiz de var” diye ekledi.

ÇELER’İN AÇIKLAMASINA DESTEK GECİKMEDİ

Sosyal medyadaki takipçileri de Zeki Çeler’in gönderisine destek yorumları yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;



