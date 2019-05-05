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Zeki Çeler: öyle bir izinleri yoktur.Polise bildirdik

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Zeki Çeler: öyle bir izinleri yoktur.Polise bildirdik
Zeki Çeler: öyle bir izinleri yoktur.Polise bildirdik

Sosyal medyada Güzelyalı (Vasilya) sahilinde ekolojik tahribat yapıldığına dair görüntüler paylaşılmakta. Büyük tepki çeken kazı görüntüleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı. 

Paylaşılan gönderilerden birine açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler: öyle bir izinleri yoktur.Polise bildirdik dedi.

İşte o gönderi:

Güzelyalı kaplumbağa yumurtalama sahili 
Pazar saat 11:30 
Is makinesi suyun icinde sahildeki taslari temizleyip plaj duzenleme yapiyor ve buranin isletme sahipleri oldugunu soyleyen kisiler sahile giren vatandastan hizmet ucreti isteyen isletme sahipleri bu iş makinesi ile pazar gunu bu işi yapmak için de bizzat Bakandan izinli olduklarini iddia ediyorlar.... 

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