Zeki Çeler: Sadece maraz etmekle olmaz, trafik güvenliği devlet politikası haline gelmeli!

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne’deki ölümlü kazaya işaret ederek, “Sadece maraz etmekle olmaz, trafik güvenliği bir devlet politikası haline gelmek zorunda” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne’de bugün yaşanan ölümlü trafik kazasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı, trafik güvenliğinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zeki Çeler, “Her çarpışma sonucu ölüm, ardına sosyal medya paylaşımları, sonra hayat devam ediyor. Bir dahakine kadar! Bu iş böyle bitmez. Eğitimden alt ve üst yapıya kadar, trafik güvenliği bir devlet politikası haline gelmek zorundadır” açıklamasında bulundu.

Çeler’in açıklamasının tamamı şöyle:

“SADECE MARAZ ETMEKLE OLMAZ!

04 Mayıs 2017 yılında Trafikle ilgili seferberlik başlatmak adına tarihte ilk kez Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Kıbrıs meselesi dışında bir konu ile ‘trafik güvenliği’ konusunda olağanüstü toplanmasına öncülük ettik.

Orada alanında yıllardır çalışma yapan uzman büyüklerimi Hüseyin Sevay ve Taner Aksu ile hazırlanıp mecliste trafikte 0 vizyon yani

‘Sıfır ölüm’ için bu konunun devlet politikası haline getirilmesini amaçlamıştık.

Fakat sonuç ortada…

Her çarpışma sonucu ölüm, ardına sosyal medya paylaşımları, sonra hayat devam ediyor.

Bir dahakine kadar!

Bu iş böyle bitmez.

Eğitimden alt ve üst yapıya kadar,

TRAFİK GÜVENLİĞİ BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMEK ZORUNDADIR!