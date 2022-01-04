Zeki Çeler: “saray, kulliye, meclis”…yargı müşaviri” #REDDEDİYORUZ!

İşte açıklama;

Memlekette insanlar geçim derdinden perişan, hastalara ilaç yok, okullar dökülür, vatandaş evine ekmek götüremeyiyor, kısacası kaosa sürükleniyoruk, ama bunların hala daha derdi tasası “saray, kulliye, meclis”…

Ha bir da “yargı müşaviri” … daha anlayamayıyorlar burda yargının bağımsız olduğunu… çünkü bizimkiler de anlatmaya niyetli değil… korkuyorlar “OLMAZ- YAPAMAZSINIZ” demeye. Bu korkaklıkla devlet yönetemezsiniz!

Tıpkı GSB Koordinasyon ofisii gibi bu ları da YAPTIRTMAYCAYIK !!!

#Reddediyoruz