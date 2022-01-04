  • BIST 1.966,23
  • Altın 765.99058
  • Dolar 13.3033
  • Euro 15.0409
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Zeki Çeler: “saray, kulliye, meclis”…yargı müşaviri” #REDDEDİYORUZ!

»
Zeki Çeler: “saray, kulliye, meclis”…yargı müşaviri” #REDDEDİYORUZ!
Zeki Çeler: “saray, kulliye, meclis”…yargı müşaviri” #REDDEDİYORUZ!

İşte açıklama;

Memlekette insanlar geçim derdinden perişan, hastalara ilaç yok, okullar dökülür, vatandaş evine ekmek götüremeyiyor, kısacası kaosa sürükleniyoruk, ama bunların hala daha derdi tasası “saray, kulliye, meclis”…

Ha bir da “yargı müşaviri” … daha anlayamayıyorlar burda yargının bağımsız olduğunu… çünkü bizimkiler de anlatmaya niyetli değil… korkuyorlar “OLMAZ- YAPAMAZSINIZ” demeye. Bu korkaklıkla devlet yönetemezsiniz!

Tıpkı GSB Koordinasyon ofisii gibi bu ları da YAPTIRTMAYCAYIK !!!

#Reddediyoruz

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Tarım ve Üretim Gözbebeğimiz Gibidir03 Ocak 2022 Pazartesi 19:16
  • İşte CTP Milletvekili Adaylarının Özgeçmişleri03 Ocak 2022 Pazartesi 18:14
  • Akansoy: Federasyon Tezi Bir Türk Tezidir03 Ocak 2022 Pazartesi 17:42
  • Nurel: KKTC’yi Yaşatmak Herkesin Asli Görevidir03 Ocak 2022 Pazartesi 17:26
  • Sucuoğlu: Hedef, Kendi Ayakları Üzerinde Durabilecek Bir Ekonomi03 Ocak 2022 Pazartesi 17:19
  • Ataoğlu: DP’nin Odağında, Ülkenin Bütünlüğü Ve Kalkınması Vardır03 Ocak 2022 Pazartesi 16:45
  • Telli: Aydınlık, Atatürk’ün Çizdiği Vizyonla Mümkün03 Ocak 2022 Pazartesi 16:41
  • Özkan: “UBP’ye Geçenler YDP’li Değil”03 Ocak 2022 Pazartesi 16:35
  • Özyiğit: DAÜ’nün Gelişimine Katkı Koymaya Devam Edeceğiz03 Ocak 2022 Pazartesi 15:41
  • Erhürman: Doğru Olan Kendi Ayaklarımızın Üzerinde Durmaktır03 Ocak 2022 Pazartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti