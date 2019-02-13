Zeki Çeler toplantıda ne konuştu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sendikal Platform yetkililerini kabul etti.Bakan Çeler kabulde yaptığı konuşmada, ülkede bazı kesimlerin yapılmaya çalışılanı speküle etmeye çalıştığını belirterek, bu anlamda bu ziyaretin önemine değindi.

Sendikalı olmanın önemine işaret eden Çeler, sendikalaşmanın sadece işçiye değil işverene yararları olacağını ifade etti.

Bakan Çeler, tüzüğün ülkede özel sektörde çalışanların yaşadıkları sıkıntıların daha fazla duyurulmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Tüzük sayesinde sendikalılığı daha çok anlatabilmek adına ciddi bir zemin oluştu” dedi.

Bazı kesimler tarafından eleştirilerin yapıldığını kaydeden Çeler, bundan hiç çekinmediğini ve toplumda uzlaşının sağlanacağına inandığını belirtti.

Bakan Çeler, ülkede emekle ilgili sömürünün önüne geçme noktasında adım atılacağını da söyledi. Sektörel bazda asgari ücrete onay veren kesimin, özel sektörde sendikalaşmaya karşı durmasının hoş olmadığını kaydeden Çeler, bazı kesimlerin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çeler, eleştirilerin yerine orta yol bulunmasının şart olduğunu da vurgulayarak, emekçinin hakkını korunmanın, bu sistemi hayata geçirmenin ve ülkede sürdürülebilir bir yapı sağlamanın önemine işaret etti.

Sendikal Platform adına konuşan Arslan Bıçaklı da, çok uzun yıllardan sonra ilk kez bir bakanın ‘emek sınıfının sömürülmesine müsaade etmeyeceğim’ dediğini duyduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti

Tüzükle ilgili gelen tepkilere bir anlam veremediğini kaydeden Bıçaklı, “İhtiyat Sandığı parasının bir tek kuruşu bu amaçla harcanmıyor, bu İstihdam Destek Merkezi adlı tamamen ayrı bir fondur” dedi.

Platform olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler ile ekibinin emeğin sömürülmemesi adına koyduğu tavra destek verdiklerini belirten Bıçaklı, tüzüğün bir an önce uygulamaya konulmasını istedi.Bıçaklı, tüzüğün yürürlüğe girmesi konusunda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını da vurguladı.