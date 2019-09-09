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Zeki Çeler "VİP PARA" konusunda konuştu!

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Çeler, Sarvan’ın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı ‘VIP Para’ başlıklı yazıda isimsiz olarak eski bir bakanın Ercan VİP salonundan valizle para geçirdiği iddiaları sonrası yapılan yorumlar konusunda Levent Özadam’ın sorularını yanıtladı.
Zeki Çeler "VİP PARA" konusunda konuştu!

Zeki Çeler, Kıbrıs Gazetesi yazarlarından Can Sarvan’ın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı ‘VIP Para’ başlıklı yazıda isimsiz olarak eski bir bakanın Ercan VİP salonundan valizle para geçirdiği iddiaları sonrası yapılan yorumlar konusunda KIBRIS MANŞET Genel Yayın Yönetmeni Levent Özadam’ın sorularını yanıtladı.

Sarvan’ın bakanlığı döneminde ‘panik butonu’ projesinde bakanlığa teklif götürdüğünü ama pahalı olması nedeniyle bunu kabul etmediğini belirten Çeler, büyük ihtimalle bu yazıyla kendisinin intikam almak istediğini tahmin ettiğini söyledi.

Suçlamaların ismiyle yazılmasını istediğini de dile getiren Zeki Çeler, ‘ha keşke böyle bir şey yapsalar da konuyu mahkemelere taşısak ve gerçekler ortaya çıksın’ yorumunda bulunurken bu konuda çok rahat olduğunu ancak suçlamaların da ima yoluyla yapılmasının çirkin olduğunu ifade etti.

Ercan’daki VIP geçişlerinin kameralar önünde kayıt olduğunu da hatırlatan Çeler, bunun rahatlıkla öğrenilebiceğini, ayrıca bu geçişlerde yolcu beraberi valizlerin x ray cihazından geçirildiğini, zaten bunun aksinin de mümkün olmadığını kaydetti.

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