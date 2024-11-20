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Zeki Çeler’den Meclis Başkanlığı Seçimine İlişkin Çarpıcı İddia

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Zeki Çeler’den Meclis Başkanlığı Seçimine İlişkin Çarpıcı İddia
Zeki Çeler’den Meclis Başkanlığı Seçimine İlişkin Çarpıcı İddia

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, dün akşam katıldığı Er Meydanı programında, Meclis Başkanlığı seçimlerine dair dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Çeler, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) birkaç milletvekilinin, UBP’li Ziya Öztürkler’in başkanlık seçimini kazanmasına destek verdiğini ileri sürdü.

Çeler, iddiasını detaylandırmasa da, bu durumun muhalefet bloğundaki strateji ve uyuma dair soru işaretleri doğurduğunu belirtti. "Meclis Başkanlığı seçiminde sergilenen bu tutum, halk nezdinde muhalefetin güvenilirliğini zedeleyebilir," ifadelerini kullandı.

CTP cephesinden ise şu ana kadar bu iddiaya yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu ve milletvekillerinin oy tercihleriyle ilgili tartışmaların önümüzdeki günlerde siyasetin gündemini meşgul etmesi bekleniyor.

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