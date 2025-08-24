Zeki Çeler’den Sert Eleştiri: “Rezillik Diz Boyu”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümeti ve siyaset anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümeti ve siyaset anlayışını sert sözlerle eleştirdi. Çeler, yıllardır “devlet” söylemi üzerinden siyaset yapanların aslında devletin ne anlama geldiğini bilmediklerini savundu.

Çeler, kamu kaynaklarının yandaşlara dağıtılmasının devlet yönetmek sanıldığını belirterek, “T izni, tasdik memurluğu, iş sözleşmesi, vatandaşlık, tabanca ruhsatı, kırsal kesim arsası, geçici memuriyet ve daha niceleri… İki dudak arasından çıkan bir sözle bunları dağıtınca güya ‘devlet adamı’ oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Toplumun “yandaşlar” ve “vatandaşlar” olarak ayrıştırıldığını söyleyen Çeler, yandaşa kamu imkanlarının sunulurken vatandaşa yalnızca nutuk atıldığını dile getirdi. Çeler açıklamasını, “Samimiyetsizlik, iki yüzlülük ve slogan milliyetçiliğinin vardığı nokta utanç verici. Rezillik diz boyu” sözleriyle tamamladı.