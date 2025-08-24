  • BIST 11372.33
  • Altın 4431.666
  • Dolar 40.8328
  • Euro 47.8364
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Zeki Çeler’den Sert Eleştiri: “Rezillik Diz Boyu”

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümeti ve siyaset anlayışını sert sözlerle eleştirdi.
Zeki Çeler’den Sert Eleştiri: “Rezillik Diz Boyu”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümeti ve siyaset anlayışını sert sözlerle eleştirdi. Çeler, yıllardır “devlet” söylemi üzerinden siyaset yapanların aslında devletin ne anlama geldiğini bilmediklerini savundu.

Çeler, kamu kaynaklarının yandaşlara dağıtılmasının devlet yönetmek sanıldığını belirterek, “T izni, tasdik memurluğu, iş sözleşmesi, vatandaşlık, tabanca ruhsatı, kırsal kesim arsası, geçici memuriyet ve daha niceleri… İki dudak arasından çıkan bir sözle bunları dağıtınca güya ‘devlet adamı’ oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Toplumun “yandaşlar” ve “vatandaşlar” olarak ayrıştırıldığını söyleyen Çeler, yandaşa kamu imkanlarının sunulurken vatandaşa yalnızca nutuk atıldığını dile getirdi. Çeler açıklamasını, “Samimiyetsizlik, iki yüzlülük ve slogan milliyetçiliğinin vardığı nokta utanç verici. Rezillik diz boyu” sözleriyle tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Askerlik Yasası’nda değişiklik: Bedelli ödemelerinde yeni düzenleme24 Ağustos 2025 Pazar 10:42
  • Tasdik Memurları Derneği, yeni atamaları yargıya taşıyor!24 Ağustos 2025 Pazar 10:37
  • "Seçim yasakları öncesi iyice dağıldılar, dağıttılar. Dağıtmadıkları bir şey kalmadı"24 Ağustos 2025 Pazar 10:27
  • 1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:10
  • Anne Sütünden Ek Gıdaya Geçişte Beslenmenin Altın Kuralları23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:11
  • Harmancı: Hedefimiz tüm çalışmaları Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan sabah tamamlamak23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:05
  • Seçim takvimi ve yasakları yarın başlıyor23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:45
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı bugün yapılıyor23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:11
  • Bakanlar Kurulu’ndan 124 kişiye vatandaşlık23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:08
  • Bakanlar Kurulu'ndan 124 kişiye vatandaşlık!23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti