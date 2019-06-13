Zeki Çeler'den, Sucuoğlu'na tepki!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, göreve yeni atanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ‘Genel Sağlık Sigortası (GSS) son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kendi döneminde konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve işin temelini attıklarını belirten Çeler, “Yapılan çalışmalar ortada iken, Sn. Bakan’ın bu şekilde açıklama yapması gerçekten üzüntü vericidir” dedi. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili kendilerinden önceki 10 yıllık dönemde görevde bulunan hükümetlerin ev ödevlerini yerine getirmediğine dikkat çeken Çeler, Sn. Sucuoğlu’nun söylemlerinin kendi dönemlerini değil, önceki dönemleri kapsamakta olduğunu belirtti.

Çeler, yaptığı yazılı açıklama ile hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun konuyla ilgili basına yansıyan açıklamalarını değerlendirdi, hem de kendi bakanlık dönemlerinde yapılan çalışmaları açıkladı.

İlk günden beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dinamik ve süreklilik gerektiren bir bakanlık olduğunu söylediğini, yeni hükümetteki bakan arkadaşına da doğru yaptığı ve devam ettirdiği tüm projelerde yanında duracağını, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Çeler, “Nasıl ki benden önce görev yapan Bakan’ın Sigortaların mali durumunu düzeltmesi konusunda hakkını her zaman verdim, bizim dönemde yaptığımız çalışmaların da aynı şekilde değerlendirilmesini beklemek, sanırım en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Sucuoğlu’nun ‘Genel Sağlık Sigortası son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerini üzüntü ile okuduğunu belirten Çeler şunları kaydetti: “Sanırım Faiz bey, benden önceki dönemden bahsediyor. Çünkü benim Bakanlık dönemimde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim ve bürokratlarımızla defaten toplantılar yapıp sigortaların mali yükünü kaldırabilecek “Kısmı Sağlık Sigortasını olsun hayata geçirmeye çalışmış, ancak sigortaların mali durumu yetersiz kaldığından başlatmak mümkün olmamıştı. Öte yandan Genel Sağlık Sigortası için dönemin Bakanlık Müsteşarı Evrim Hınçal, Başbakanlık Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Sigortalar Dairesi Müdürümüz geçtiğimiz aylarda Ankara’ ya giderek, 2 gün boyunca bu konuyu hayata geçirebilmenin sistematiği üzerinde çalışmışlardır. Genel Sağlık Sigortası konusunda işin temelini kendi dönemlerinde attıklarını ve yapılan çalışmaların kendi koordinesinde olduğunu belirten Çeler, kendi bakanlık döneminde konuyla ilgili yapılanların ise şunlar olduğunu kaydetti:

TC heyeti ile yapılan görüşmelerde, heyetin Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bizlere aktardığı; 10 yıldır GSS için bir ön çalışma beklenildiğini, ancak 10 yıldır gelmiş geçmiş hiç bir hükümetin ev ödevini yapmadığı şeklindedir.

Bizim dönemimizde ise konuyla ilgili somut adımlar atılmıştır. Şöyle ki, protokol ile ilgili yapılan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, DPÖ Müsteşarı, Maliye Müsteşarı ve TC yardım heyetindeki ilgili kişilerin de katıldığı toplantıda, GSS konusunda bundan sonra daha somut adımlar atılması ve yapılacak protokolde mutlaka yer alması adına Müsteşarım tarafından ortaya net bir irade konmuştur. Bu doğrultuda GSS konusunda (10 yıldır hiç bir adım atılmayan) çalışmalar başlatılmış, konuyla ilgili biri KKTC, diğeri de TC’de olmak üzere 2 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortaların (441 adet) şu anda karşıladıkları ilaç listesinin tek liste haline getirilmesi çalışmaları başlatılmış, Eczanelerin on-line bağlantısının yürürlüğe girmesinin yanında, Devlet Hastanesi’ndeki eczane bölümünün de aynı sisteme geçmesi için Bakanlık çalışmaları tamamlanmış olup, hastanenin bu yöndeki alt yapısının tamamlanması beklenmektedir.

Sosyal Sigortaların Teşkilat Yasası’nın güncellenerek, hem Genel Sağlık Sigortasına hizmet verecek hale gelmesi, hem de Sosyal Sigortalar İdare Meclis Yapısının buna uyumlaştırılması adına çalışmalar başlatılmış ve yıl sonuna kadarki yol haritası takvimlendirilmiştir.

Mevcut sistemde devletten emekli olanlarla, sigorta emeklileri aynı havuzda görülmemektedir, Genel Sağlık Sigortası sisteminde tümünün bir havuzda toplanmasını ve herkesin sistem içinde görülmesini sağlayacak yapının kurulması çalışmaları başlatılarak, takvimlendirilmesi yapılmıştır.

Genel Sağlık Sigortası bağlamında yapılan bunca çalışma ortada iken “GSS konusunda bir şey yapılmadı” denmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Çeler, “Her şey inanmakla başlar. Bizden öncekiler inanmamış olabilirdi, ancak biz inandık ve başladık. Umarım devam ettirilir ve Kıbrıs Türk toplumu adına olumlu bir unsur daha hayata geçmiş olur” dedi.