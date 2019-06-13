  • BIST 91.827
  • Altın 250,143
  • Dolar 5,8149
  • Euro 6,5661
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Zeki Çeler'den, Sucuoğlu'na tepki!

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, göreve yeni atanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ‘Genel Sağlık Sigortası (GSS) son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Zeki Çeler'den, Sucuoğlu'na tepki!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, göreve yeni atanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ‘Genel Sağlık Sigortası (GSS) son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kendi döneminde konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve işin temelini attıklarını belirten Çeler, “Yapılan çalışmalar ortada iken, Sn. Bakan’ın bu şekilde açıklama yapması gerçekten üzüntü vericidir” dedi. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili kendilerinden önceki 10 yıllık dönemde görevde bulunan hükümetlerin ev ödevlerini yerine getirmediğine dikkat çeken Çeler, Sn. Sucuoğlu’nun söylemlerinin kendi dönemlerini değil, önceki dönemleri kapsamakta olduğunu belirtti. 

 

Çeler, yaptığı yazılı açıklama ile hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun konuyla ilgili basına yansıyan açıklamalarını değerlendirdi, hem de kendi bakanlık dönemlerinde yapılan çalışmaları açıkladı.

İlk günden beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dinamik ve süreklilik gerektiren bir bakanlık olduğunu söylediğini, yeni hükümetteki bakan arkadaşına da doğru yaptığı ve devam ettirdiği tüm projelerde yanında duracağını, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Çeler, “Nasıl ki benden önce görev yapan Bakan’ın Sigortaların mali durumunu düzeltmesi konusunda hakkını her zaman verdim, bizim dönemde yaptığımız çalışmaların da aynı şekilde değerlendirilmesini beklemek, sanırım en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

 

Bakan Sucuoğlu’nun ‘Genel Sağlık Sigortası son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerini üzüntü ile okuduğunu belirten Çeler şunları kaydetti: “Sanırım Faiz bey, benden önceki dönemden bahsediyor. Çünkü benim Bakanlık dönemimde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim ve bürokratlarımızla defaten toplantılar yapıp sigortaların mali yükünü kaldırabilecek “Kısmı Sağlık Sigortasını olsun hayata geçirmeye çalışmış, ancak sigortaların mali durumu yetersiz kaldığından başlatmak mümkün olmamıştı. Öte yandan Genel Sağlık Sigortası için dönemin Bakanlık Müsteşarı Evrim Hınçal, Başbakanlık Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Sigortalar Dairesi Müdürümüz geçtiğimiz aylarda Ankara’ ya giderek, 2 gün boyunca bu konuyu hayata geçirebilmenin sistematiği üzerinde çalışmışlardır. Genel Sağlık Sigortası konusunda işin temelini kendi dönemlerinde attıklarını ve yapılan çalışmaların kendi koordinesinde olduğunu belirten Çeler, kendi bakanlık döneminde konuyla ilgili yapılanların ise şunlar olduğunu kaydetti:

 

TC heyeti ile yapılan görüşmelerde, heyetin Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bizlere aktardığı; 10 yıldır GSS için bir ön çalışma beklenildiğini, ancak 10 yıldır gelmiş geçmiş hiç bir hükümetin ev ödevini yapmadığı şeklindedir.

Bizim dönemimizde ise konuyla ilgili somut adımlar atılmıştır. Şöyle ki, protokol ile ilgili yapılan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, DPÖ Müsteşarı, Maliye Müsteşarı ve TC yardım heyetindeki ilgili kişilerin de katıldığı toplantıda, GSS konusunda bundan sonra daha somut adımlar atılması ve yapılacak protokolde mutlaka yer alması adına Müsteşarım tarafından ortaya net bir irade konmuştur. Bu doğrultuda GSS konusunda (10 yıldır hiç bir adım atılmayan) çalışmalar başlatılmış, konuyla ilgili biri KKTC, diğeri de TC’de olmak üzere 2 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortaların (441 adet) şu anda karşıladıkları ilaç listesinin tek liste haline getirilmesi çalışmaları başlatılmış, Eczanelerin on-line bağlantısının yürürlüğe girmesinin yanında,  Devlet Hastanesi’ndeki eczane bölümünün de aynı sisteme geçmesi için Bakanlık çalışmaları tamamlanmış olup, hastanenin bu yöndeki alt yapısının tamamlanması beklenmektedir. 

Sosyal Sigortaların Teşkilat Yasası’nın güncellenerek, hem Genel Sağlık Sigortasına hizmet verecek hale gelmesi, hem de Sosyal Sigortalar İdare Meclis Yapısının buna uyumlaştırılması adına çalışmalar başlatılmış ve yıl sonuna kadarki yol haritası takvimlendirilmiştir.

         Mevcut sistemde devletten emekli olanlarla, sigorta emeklileri aynı havuzda görülmemektedir, Genel Sağlık Sigortası sisteminde tümünün bir havuzda toplanmasını ve herkesin sistem içinde görülmesini sağlayacak yapının kurulması çalışmaları başlatılarak, takvimlendirilmesi yapılmıştır.

 

Genel Sağlık Sigortası bağlamında yapılan bunca çalışma ortada iken “GSS konusunda bir şey yapılmadı” denmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Çeler, “Her şey inanmakla başlar. Bizden öncekiler inanmamış olabilirdi, ancak biz inandık ve başladık. Umarım devam ettirilir ve Kıbrıs Türk toplumu adına olumlu bir unsur daha hayata geçmiş olur” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edremit’te elektrik kesintisi13 Haziran 2019 Perşembe 09:43
  • ODTÜ KKK'de akademisyenlere baskı ve dava!12 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
  • Menteş Gündüz ameliyat oldu12 Haziran 2019 Çarşamba 16:00
  • Kızılyürek: “Ayrı Kıbrıs Türk Devleti’ni Rumlar asla kabul etmez” 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
  • Ölümlü kazaya 6 yıl! (video haber)12 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
  • Lefkoşa'da kara bulutlar ve şiddetli rüzgar kendini göstermeye başladı: Yoğun yağış kapıda12 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
  • Kayıp şahıslar (Gelişme)12 Haziran 2019 Çarşamba 14:06
  • Güney Kıbrıs’ta yangınlar için üçüncü helikopter kiralanıyor, KKTC'de ise bekleyiş sürüyor12 Haziran 2019 Çarşamba 13:50
  • "Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans yarın...12 Haziran 2019 Çarşamba 12:40
  • Rumların 'tutuklama' talebine yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir12 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti