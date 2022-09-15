Zeki Çeler'e yoğun ilgi

Çarşamba pazarını ziyaret eden Çeler'e ilgi büyüktü.

Girnelilerin sıkıntılarını dinleyen Çeler açıklamasında şunları söyledi;

Dün Çarşamba Pazarını ziyaret ettik.

Hemen hemen her çarşamba alışverişe de gittiğim pazar yerine bu kez sevdiklerimle birlikte hem alışveriş hem de seçim çalışmaları için uğradık.

Pazar yerinin sıkıntılarının yanında park yeri sıkıntısının gerek pazar yerini ziyaret eden gerekse bölge insanlarını zora soktuğunu biliyoruz. Tüm bunların çözümü için gerekli irade ve projeleri hayata geçirmeye hazır olduğumuzu paylaştık.

Tüm sıkıntılara rağmen insanlarımızın yüzündeki gülümseme, gözlerindeki ışıltı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ederim.