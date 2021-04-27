Zeki Erkut'un SERÇE Romanı Tanıtım ve İmza Etkinliği

Zeki Erkut'un üçüncü romanı SERÇE, 8 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te Büyük Han arkasındaki Lorenza Cafe'de gerçekleştirilecek bir etkinlikle okurlara tanıtılacak. Geçtiğimiz yıl Khora Yayınları'ndan çıkan kitap, edebiyat severler tarafından büyük ilgi görmüş ancak Pandemi koşullarından dolayı yazar-okur buluşması yapılamamıştı. Açık havada ve Pandemi önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm kitap severler davetlidir. Etkinlikte yazarın diğer romanları KRAL ve ikinci baskısı yapılarak Türkiye'de de yayımlanan Jans Mans Sokağı Çocukları da okurlarla buluşacak.

Kitabın konusu ise şöyle:

Cam kemik hastalığından dolayı vücudu gelişmemiş, Kliru köyünden, “Serçe” lakaplı Takis, babasının zoruyla askere alınır. Askerde mutfak görevine dahi adapte olamamışken, savaşın patlak vermesiyle kendisini Beşparmak Dağları’nda, Türk askerinden kaçarken buluverir. Eski bir suçlu olan Kosta ve Kıbrıs’a ilk kez tatil amaçlı gelen fakat babası Kıbrıslı olduğu için apar topar askere alınan Amerikalı Peter ile yolları kesişmiş ve komutanları onlara “sırtınıza dağlara verip kaçacak, saklanacak ve yeniden kaçacaksınız. Güvenli bir bölgeye ulaşana kadar bu özgürlük koşusunu sürdüreceksiniz!” emrini vermiştir. Matematik zekâsı ve sezgileri hayli gelişmiş olan Çavuş Serçe, sorumluluğuna verilen ekiple birlikte büyük bir kovalamacanın ortasında kalmıştır.