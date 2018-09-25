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Zeki insanlar geç uyuyor

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Yapılan çalışmalar IQ seviyesinin uyku saatiyle alakalı olduğunu ortaya çıkarıyor.
Zeki insanlar geç uyuyor

Yapılan araştırmalara göre, zeki insanlar düşük IQ'ya sahip olan insanlara göre geceleri daha aktif oluyorlar.

Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de gençler üzerinde yapılan araştırmalar, zeki insanların, ortalama veya düşük zekaya sahip insanlara göre daha geç uyuduklarını gösteriyor.

Konu üzerine araştırma yapan Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi'nden Psikolog Satoshi Kanazawa'ya göre de uyku ile zeka ilişkisi doğru orantılı durumda.

Ortaya çıkan veriler gösteriyor ki, zeki insanlar için hayat herkes uyuduktan sonra başlıyor. Araştırma yer alan istatistiklere göre zeka seviyesine göre insanların uyudukları saat aralıkları şöyle:

IQ SEVİYESİ 75'in ALTINDA OLANLAR

Haftaiçi: 23:41 —7:20
Haftasonu: 00:35 —10:09

90 İLE 110 ARASINDA:

Haftaiçi: 00:10 —7:32
Haftasonu: 01:13 —10:14

125 VE ÜZERİ:

Haftaiçi: 00:29 —7:52
Haftasonu: 01:44 —11:07 saatleri arasında uyuyor.

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