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Zeki insanlar zor aşık oluyor

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Zeki insanlar zor aşık oluyor
Yapılan araştırmalara göre, zeki insanlar diğer insalara nazaran daha zor aşık oluyor. Bilim adamları bunun nedenlerini açıkladı.

Aşk hemen hemen herkesin hayatına girmiş çok yoğun bir duygudur. Bazılarımızda çok baskın olurken bazılarımızda etkisi hafif olur. Büyük küçük fark etmeksizin insanların hayatını etkilemiştir. Fakat aşk herkeste aynı duyguyu yaratmıyor ve insanların yapısına göre aşık olduğu varlıklar ve ya kişiler değişiklik göstermektedir.

Paraya aşık olan, güzelliğe aşık olan, kişiliğe aşık olan ve popülerliğe aşık olan diye uzar gider.

İnsanlar herhangi birşeye aşık olduklarında bunu hemen anlayabilecek kapasiteye sahiptirler. Çabucak kabullenebilirler. Fakat yapılan araştırmalara göre bu durum zeki insanlarda aynı değil. Normalde etraftan duyulduğuna göre ortalamanın üstünde zeki insanlar diğer insanlara göre daha fazla aşık olur ve daha fazla acı çekerler.

Bilim adamları zeki insanların, karşılarındaki kişileri görünüşlerine, parasına ve ya tek bir yanına odaklanarak düşünmediği için hemen aşık olamadıklarını açıkladılar. Araştırmalarda bu kişilerin, karşılarındaki kişileri herşeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp değerlendirdikleri sonucuna varıldı.

 Zeki insanlar genelde karşılarındaki kişiyede düşünür ve onları eski ilişkileri yüzünden sorgulayabilir. Ayrıca dış görünüşe fazla önem vermezler ve yalnız hayatlarından memnun iseler bir ilişkiye adım atmak istemezler.

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