Dağınıklar, endişeleri yüksek ama komikler, mütevazılar, kedileri seviyorlar, çoğu solak... Yapılan araştırmalar zekilerin özelliklerini böyle tanımlıyor. Çok zeki insanlar, sosyal hayatta bize garip gelen davranışlar sergileyebilir. Bunun nedeni dünyayı bizden farklı şekilde algılamaları.