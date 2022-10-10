Zelenski, "Bizi yok etmek, yeryüzünden silmek istiyorlar" dedi

Ukrayna’da sabah saatlerinde birden fazla şehire roket saldırıları düzenlendi. Başkent, Kiev’de meydana gelen saldırılar sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AP’nin aktardığı habere göre, Kiev'de görgü tanıklarının füze sesi duyması üzerine şehirde iki büyük patlama sesi duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Vitalii Kliçko, şehrin merkezindeki Şevçenko bölgesinde patlamalar meydana geldiğini söyledi. Ukrayna basını şehir merkezinde bazı binalardan duman yükseldiğini aktardı

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Dnipro ve Lviv şehrinde de saldırılar düzenlendiğini aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna şehirlerine 75 roket saldırısı düzenlediğini, 41'inin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Zelenski: Maalesef ölü ve yaralılarımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de ve Dnipro'da işe gidenleri öldürdüler" dedi.

Zelenski, Maalesef ölü ve yaralılarımız var" dediği açıklamasında,vatandaşlardan sığınaklardan ayrılmamalarını istedi.

Zelenski'nin Telegram'dan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bizi yok etmek, yeryüzünden silmek istiyorlar. Zaporijya'da evinde uyuyan insanımızı yok etmek, Kiev ve Dnipro'da işlerine gidenleri öldürmek istiyorlar. Ukrayna'nın genelinde hava alarmı durmuyor. Füzeler vuruyor. Maalesef ölü ve yararlılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın. Kendiniz ve sevdiklerinize bakın. Güçlü olalım.".

Ukrayna İçişleri: Kiev'de 8 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zelenski: Zaman ve yerler özellikle seçilmiş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın bu sabah yaptığı füzeli saldırılarda özellikle sivil halkı hedef aldığını söyledi.

Başkent Kiev dahil olmak üzere çeşitli Ukrayna kentlerine yapılan saldırılar hakkında konuşan Zelenski, Rus kuvvetlerinin enerji erzaklarını ve insanları hedef aldığını ifade etti.

"Bugün zor bir sabaha uyandık" diyen Zelenski, düzinelerce füzenin yanı sıra İran yapımı 'kamikaze dronları' Shahid'lerin de kullanıldığını ifade ederek, "İki hedefleri var; Ülke genelindeki enerji kurumları (...) Panik ve kaos istiyorlar, enerji sistemimizi yok etmek istiyorlar" diye konuştu.

Zelenski, "İkinci hedef ise insanlar. Olabildiğince çok zarar verecek zaman ve yerleri özel olarak seçmişler. Bugün sığınaklarda kalın. Her zaman güvenlik kurallarını uygulayın" dedi.

Zelenski, "Ukrayna bu düşman gelmeden önce de buradaydı, gittikten sonra da burada olacak" ifadelerini kullandı.

Kerç Köprüsü'ndeki patlama

Kiev'de meydana gelen patlamanın cumartesi günü Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından gelmesi dikkati çekti. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, cumartesi günü bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından yapıldığını söylemişti.