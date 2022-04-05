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Zelenski Perşembe Günü Rum Meclisine Hitap Edecek

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Zelenski Perşembe Günü Rum Meclisine Hitap Edecek
Zelenski Perşembe Günü Rum Meclisine Hitap Edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin, 7 Nisan Perşembe günü internet üzerinden Rum Meclisi Genel Kurulu’na hitap edeceği haber verildi.

Kararın dün yapılan siyasi parti başkanları toplantısında alındığını ve buna hiçbir partinin itiraz etmediğini yazan Politis gazetesi, Zelenski’nin, Meclis Genel Kurulu’nun akşamüzeri saat 18.00’de gerçekleştirilecek özel oturumunda konuşacağını kaydetti.

Zelenski’nin birçok AB üyesi ülkenin parlamentosu yanı sıra ABD Kongresi’nde de konuştuğunu ifade eden gazete, Zelenski’nin konuşmasında muhtemelen, Rus işgaliyle başa çıkılması için ülkesine silah sevkiyatı yapılması konusunda çağrıda bulunacağını ekledi.

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