Zelenski: Rus heyetle bir şeyler üzerinde anlaşmaya başladık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rus heyetle bir şeyler üzerinde anlaşmaya başladık

"Batı, barış müzakeresine yeterince dahil olmadı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yürütülen müzakerelere ilişkin olarak, "Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını" söyledi.

Zelenski, yaptığı açıklamada, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı" dedi.

Zelenski, "NATO içerisinde bizi üyeliğe kabul etmekle ilgili bir fikir birliği göremiyorum. Batı, barış müzakeresine yeterince dahil olmadı" ifadesini kullandı. Zelenski, "Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir" dedi.

Zelenski, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde karşılıklı ültimatomlar yerine somut konuların konuşulmaya başlandığını belirtti.