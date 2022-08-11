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Zelenski’nin aksiyon figürü yapıldı

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Şubat ayından bu yana Rusya işgaliyle mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin aksiyon figürü yapıldı.
Zelenski’nin aksiyon figürü yapıldı

ABD’nin New York kentinde bir tasarım şirketi FCTRY iki haftadan kısa bir süre önce üretime fon sağlamak için kampanya başlattı. 30 bin dolar olan hedefine üç saatte ulaşan kampanyada 120 bin dolar toplandı.

Cuma günü sona erecek kampanyada atılan her bir figür için 1 dolar Ukrayna’ya gidecek.

15 santimetrelik kil hamurdan yapılan Zelenski’nin figürünün prototipi sanatçı Mike Leavitt tarafından yapıldı. Seri üretim Çin’de yapılacak ve önümüzdeki yıl martta teslimatların yapılması planlanıyor.

FCTRY kreatif direktörü Jason Feinberg kampanyada Zelenski’yi ‘beklenmedik kahraman’ olarak sundukları belirterek “Zamanımız için mükemmel bir lider, ilham verici bir karakter. Gerçekten güçlü ancak alçakgönüllü. Siyasetle bağdaştırdığımız her şetin tam zıttını temsil ediyor” dedi.

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