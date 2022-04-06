  • BIST 2.338,14
  • Altın 908.239
  • Dolar 14.7306
  • Euro 16.0484
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Zelenskiy, 19 parlamentoya hitap etti

» »
Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yanan Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili destek toplamak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.
Zelenskiy, 19 parlamentoya hitap etti

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yanan Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili destek toplamak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.

İlk kez çevrimiçi olarak 1 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’na hitap eden Zelesnkiy, ardından İngiltere, Polonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsviçre, İsrail, İtalya, Fransa, Japonya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Avustralya, Romanya ve son olarak İspanya parlamentosuna hitap etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, G7, NATO ve Doha Forum’unda konuşan Zelenskiy ayrıca, Grammy Ödülleri için düzenlenen törene video mesaj gönderdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Komisyonu Başkanı Kiev'e gidiyor05 Nisan 2022 Salı 14:01
  • Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım: Ülkeye giremeyecekler05 Nisan 2022 Salı 12:19
  • Ukrayna: Saldırılarda 165 çocuk hayatını kaybetti05 Nisan 2022 Salı 11:33
  • Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor05 Nisan 2022 Salı 10:01
  • Almanya 40 Rus diplomatı sınır dışı ediyor05 Nisan 2022 Salı 09:18
  • Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor05 Nisan 2022 Salı 08:58
  • Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı04 Nisan 2022 Pazartesi 22:21
  • Buça: Ukrayna'da sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu kent04 Nisan 2022 Pazartesi 16:45
  • 21 bin TL’lik havyardan, Kendall Jenner gibi ünlü konuklara: Rus oligarkların teknesinde bir hafta sonu04 Nisan 2022 Pazartesi 14:20
  • Alman medyası: Rus diplomatlar sınır dışı edilecek04 Nisan 2022 Pazartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti