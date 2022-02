Zelenskiy: 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video paylaştı. Zelenskiy, "Hepimiz Cumhurbaşkanıyız, hepimiz devletimizden sorumluyuz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada yayınladığı yeni videoda konuştu.

"Başkanlığa gittiğimde her birimizin 'Cumhurbaşkanı' olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız ve her birimizin kazanacağından eminim. Ukrayna'ya zafer!"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasında önemli başlıklar:

- Rus işgalcilerin bize karşı işlediği her bir suç bizi daha çok birleştiriyor.

- Son dört gün içinde 16 çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı.

- 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü. ( Rus askerlerine seslenerek) Gidin ve hayatınızı kurtarın!

Ayrıntılar geliyor...