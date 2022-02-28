  • BIST 1.947,67
  • Altın 843.574
  • Dolar 13.812
  • Euro 15.4607
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Zelenskiy: 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video paylaştı. Zelenskiy, "Hepimiz Cumhurbaşkanıyız, hepimiz devletimizden sorumluyuz" dedi.
Zelenskiy: 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video paylaştı. Zelenskiy, "Hepimiz Cumhurbaşkanıyız, hepimiz devletimizden sorumluyuz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada yayınladığı yeni videoda konuştu.

"Başkanlığa gittiğimde her birimizin 'Cumhurbaşkanı' olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız ve her birimizin kazanacağından eminim. Ukrayna'ya zafer!"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasında önemli başlıklar:

- Rus işgalcilerin bize karşı işlediği her bir suç bizi daha çok birleştiriyor.

- Son dört gün içinde 16 çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı.

- 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü. ( Rus askerlerine seslenerek) Gidin ve hayatınızı kurtarın!

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği, Moskova’nın doğal gazı kesmesinden endişe ediyor28 Şubat 2022 Pazartesi 11:22
  • Vatikan da Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti28 Şubat 2022 Pazartesi 10:56
  • Rusya Merkez Bankası 1050 baz puan faiz artırdı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:34
  • AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:02
  • NATO: Ukrayna'ya hem askeri hem milyonlarca avroluk mali ve insani yardım yapıyoruz27 Şubat 2022 Pazar 21:20
  • Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı27 Şubat 2022 Pazar 20:35
  • Zelenski: Belarus'taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum27 Şubat 2022 Pazar 19:47
  • Ukraynalı çift evliliklerinin ilk gününü işgale karşı hazırlanarak geçirdi27 Şubat 2022 Pazar 17:35
  • Rusya'ya Bir Yaptırım Daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen: Varlıklarını Felç Edeceğiz27 Şubat 2022 Pazar 11:26
  • Ukrayna'daki Kıbrıslı:26 Şubat 2022 Cumartesi 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti