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Zelenskiy: Avrupa’yı politik olarak birleştirdik

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın gösterdiği direnişin Avrupa'yı politik olarak hiç olmadığı kadar birleştirdiğini belirtti.
Zelenskiy: Avrupa’yı politik olarak birleştirdik

Zelensiy, ülkesinin Rus işgalinin ardından benzeri görülmemiş bir birliktelik gösterdiğini belirterek, “Bu birliktelik, savaşın sonuna kadar, savaştan sonra da bizimle kalmalı. Bence bu büyük bir zafer ve bizim büyük silahımız. Ukrayna, Avrupa Birliği ülkelerini daha önce hiç olmadığı kadar politik olarak birleştirdi” dedi.

“HERKESİ TESPİT EDECEĞİZ, KİMSE SAKLANAMAYACAK”

Zelenskiy, Odessa’ya yönelik düzenlenen saldırıda 3 aylık bir bebeğin de yaşamını yitirdiğini ifade ederek, “Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Sıradan barışçıl insanlar. Ölenler arasında 3 aylık bir kız çocuğu da bulunuyor. Bu çocuk Rusya’yı nasıl tehdit etti? Görünüşe göre çocukları öldürmek Rusya Federasyonu’nun yeni ulusal fikri. Bu saldırıdan sorumlu olan herkesi tespit edeceğiz. Rusya’nın füze teröründen sorumlu olanlar. Bu emirleri veren herkes. Bu emirleri yerine getiren herkes. Kimse saklanamayacak. Ne kadar sürerse sürsün, sebep oldukları ölümlerden sorumlu olacaklar” diye konuştu.

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