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Zelenskiy Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe kutladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümünü Twitter hesabından Türkçe kutladı.
Zelenskiy Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Türkçe kutladı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum.” 

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