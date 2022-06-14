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Zelenskiy: Donbass’taki savaş, Avrupa’daki en acımasız savaş olarak anılacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbass’taki savaşın, Avrupa tarihindeki en acımasız savaşlardan biri olarak anılacağını belirterek, Ukrayna ordusu ve istihbaratının Ruslara karşı üstün geldiğini belirtti.
Zelenskiy: Donbass’taki savaş, Avrupa’daki en acımasız savaş olarak anılacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü aya yaklaşılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rus ordusunun cephane ve ağır silahlar konusunda avantaj sahibi olduğunu belirterek, “Avrupa tarihindeki en acımasızı olarak anılacak olan Donbass'taki savaşta Ukrayna ordusu ve istihbaratı, Rus ordusuna karşı üstün geliyor. Bu, Rusların ekipman miktarındaki ve özellikle ağır silah sistemlerindeki önemli avantajına rağmen böyle. Bu savaşın bedeli ağır olacak. Bu korkunç. Ukrayna için yalnızca yeterli sayıda modern ağır silahların avantaj sağlayacağına ve Rusların Donbass’a yaptığı işkencenin sona erdirilebileceği konusunda müttefiklerimizin dikkatini her gün çekiyoruz” dedi.

“TEK İHTİYACIMIZ SİLAH”

Zelenskiy, Rus ordusunun kontrolündeki bölgeleri geri alacaklarını belirterek, “Burada kesin bir kötülükle mücadele ediyoruz. İlerlemek ve tüm bölgelerimizi geri almak dışında başka seçeneğimiz yok. İşgalcileri bu bölgelerden atacağız. Bunu yapmak için tek ihtiyacımız olan şey silahlardır. Ortaklarımız bu silahlara sahip. Yeterli sayıda silaha sahipler. Bu silahlara erişmek için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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