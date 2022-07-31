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Zelenskiy, ‘Donetsk’ için zorunlu tahliye emri verdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şiddetli çarpışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki insanların 'zorunlu tahliyesi' talimatını verdiğini söyledi.
Zelenskiy, ‘Donetsk’ için zorunlu tahliye emri verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şiddetli çarpışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki insanların zorunlu tahliyesi emrini verdi. Donbas bölgelerinde yüz binlerce insanın hâlâ yaşadığını söyleyen Zelenskiy gece yaptığı televizyon konuşmasında Donetsk’in yanı sıra komşu Luhansk bölgesini de içeren daha büyük Donbas bölgesindeki savaş bölgelerinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun o kadar az insanı öldürecek zamanı olacak. Birçoğu ayrılmayı reddediyor ama yine de yapılması gerekiyor” diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de vurguladı.

TAHLİYE KIŞ BAŞLAMADAN YAPILSIN

Diğer taraftan yerel medyaya göre Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini bu nedenle de tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini söyledi. ABD’nin eski Ukrayna büyükelçisi John Herbst ise bu durumu doğalgaz sorunundan çok çatışmaların daha şiddetleneceği beklentilerinden kaynaklanabileceğini söyledi. 

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