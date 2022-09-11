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Zelenskiy: Donetsk’in tamamını geri alacağız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarıyla sürdüğünü belirterek 2 bin kilometrelik alanın kontrolünü geri aldıklarını duyurdu. Zelenskiy, “Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak” dedi.
Zelenskiy: Donetsk’in tamamını geri alacağız

Ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, barışın sadece Ukrayna bayrağıyla geleceğini ifade ederek, “Ukrayna her zaman geri döner. Bunu iyi şekilde gösteriyoruz. Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak, Ukrayna, gerektiği gibi, topraklarımızın her yerinde olması gerektiği gibi yeniden güvende ve mutlu olacak. Rusya sadece keder ve ıstırap getirdi. Barış olacak. Barış, Ukrayna bayrağıyla, ordumuzla gelecek” dedi.

“2 BİN KİLOMETRELİK ALANI KONTROL ALTINA ALDIK”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordunun kurmaylarıyla görüşmelerinin sürdüğünü ve gerekli adımların atıldığını belirterek, “Bugün Başkomutanlık Karargahı ile bir toplantı yaptım. Operasyon bölgelerinin komutanları ön saflardaki duruma ilişkin raporlar sundu. Gerekli kararlar alındı. Ramstein Hava Üssü’ndeki toplantının sonuçlarına ilişkin Savunma Bakanı Reznikov’un raporunu dinledik. Askerlerimizin cephede farklı yönlerde hareketi devam ediyor. Şu an itibariyle, Eylül ayının başından bu yana aktif faaliyetlerin bir parçası olarak, topraklarımızın yaklaşık 2 bin kilometresi kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

‘RUSLARIN KAÇMASI EN İYİ SEÇENEK’

Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neticede Rusların kaçması, onlar için en iyi seçenektir. Ukrayna’da işgalcilere yer yok ve olmayacak. Ancak bir kez daha vurguluyorum; Rus askerleri veya güvenlik güçleri Rusya’ya dönmekten korkuyorsa, askerlerimiz tarafından esir alınan alınan herkese Cenevre Sözleşmelerine göre muamele edileceğini garanti ediyoruz.”

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