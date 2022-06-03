  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4387
  • Euro 17.63
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde, "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk" dedi.
Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

Rusya- Ukrayna savaşı 100. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklama yaptı. Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü 100 günde de hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

* Mücadelemizde 100’üncü gün. 100 gündür yılmayan bir ruh. Bu süre zarfında düşman herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadı. Bunun yene güçsüzlüğünü sivil altyapıya ve insanlara kaydırdı. Bu 100 günlük süreçte Ukrayna kimsenin inanamayacağı şeyi yaptı.

* Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz. Ukrayna’yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir.

“DONBASS’TAKİ İNSANLARIN KORUNMASI ADINA BELİRLİ SONUÇLARA ULAŞILDI”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonların amacının Donbass Bölgesi’ndeki halkın korunması olduğunu hatırlatarak, “Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı. Barışçıl bir yaşam kurulmasına geçiş imkanı tanınmıştır. Bu operasyon, askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: Ukrayna’nın yüzde 20’si Rus işgali altında02 Haziran 2022 Perşembe 15:28
  • Taliban haşhaş tarlalarını yok edeceğini açıkladı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:04
  • Putin büyük umutlarla savaşın başına getirmişti: General haftalardır ortaya yok01 Haziran 2022 Çarşamba 15:53
  • Güney Kore'de yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı01 Haziran 2022 Çarşamba 10:54
  • Japonya,ek bütçeyi yasalaştırdı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:55
  • Rusya: Azovstal’ın altında 152 ceset bulundu31 Mayıs 2022 Salı 20:44
  • Lavrov’dan Ukrayna’ya: Karadeniz’deki mayınları temizleyin31 Mayıs 2022 Salı 18:23
  • Rus askerler mahkemeye çıktı: 11 yıl 6 ay hapis cezası31 Mayıs 2022 Salı 15:31
  • Rusya’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:27
  • Putin, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü29 Mayıs 2022 Pazar 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti