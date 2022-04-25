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Zelenskiy Erdoğan'dan destek istedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi yaptı.
Zelenskiy Erdoğan'dan destek istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.  Buna göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ile Türkiye'nin rolü ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, "Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdiği" ifadesine yer verildi.

Ukrayna lideri: Gıda sıkıntısını konuştuk

Ukrayna lideri Zelenskiy ise görüşmeye dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy Türkiye Cumhurbaşkanı ile küresel gıda sıkıntısı konusunu ele aldıklarını duyurdu. Karadeniz'deki blokaj nedeniyle Ukrayna gemilerinin gıda ihracatı yapamama sorununu da görüştüklerini belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın gıda dolu onlarca gemisinin Karadeniz üzerinden yola çıkmasını iki aydır engellediği için tonlarca ürünün bozulmasından ve küresel çapta oluşan gıda krizinin büyümesinden endişe ediliyor. Ukrayna, dünya çapında özellikle hububat, buğday ve ayçiçek yağı gibi bazı ürünlerde en önemli ihracatçı ülkelerden biri. Ancak, Rusya'nın Ukrayna gemilerinin limanlardan çıkışını engellemesi nedeniyle iki aydır küresel tedarik yapılamıyor.

Zelenskiy Erdoğan'dan ayrıca Azovstal tesislerindeki askerlerin takası için arabuluculuk yapmasını istediğini de belirtti. Ukrayna lideri, görüşmelerde ele alınan bir diğer önemli konunun ise silah yardımı ve garantörlük olduğunu ifade etti. 

NATO üyesi olan Türkiye, Ukrayna savaşı süresi boyunca "aktif tarafsızlık" olarak nitelediği bir çizgi izliyor. Ankara, NATO ile dayanışma gösterdiyse de Batı'nın aldığı yaptırım kararlarına katılmıyor.

Rusya ile Ukrayna heyetleri, Mart ayında önce Antalya'da, daha sonra da İstanbul'da bir araya gelmişti. MüzakereleriCumhurbaşkanı Erdoğan "kolaylaştırıcı imkanları sağlama" olarak nitelemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ankara'ya gidiyor

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü Ankara'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Guterres Ankara ziyaretinin ardından Salı günü önce Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Daha sonra ise Ukrayna’ya geçerek başkent Kiev’de Ukrayna lideri Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile bir araya gelecek.

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