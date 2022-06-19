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Zelenskiy: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Mıkolayiv ve Odessa kentlerini ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin detayları paylaşan Zelenskiy, "Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız" dedi.
Zelenskiy: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

Mıkolayiv ve Odessada ordudan yetkililerle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız. Hem Mıkolayiv’de hem de Odessa’da ordumuzla, bu alanların savunmasından ve bakımından sorumlu tüm yetkililerle toplantılar yaptık. Bölgenin Rus saldırılarından tahribatına ilişkin raporları dinledik. Kayıplar önemli. Birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya’da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok” dedi.

“GIDA KRİZİ İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLMELİ”

Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini konuştuğunu belirten Zelenskiy, güvenlik garantisi verilmesi karşılığında Ukrayna’nın gıda krizine karşı elinden geleni yapacağını belirtti. Zelenskiy, “Ekonomik durum, tarım sektörünün çalışmaları üzerine konuşuldu. Limanlarımızın güvenliğini ve tarım ürünlerimizin ihracatı için fırsatları görüştük. Pozisyonumuz açık ve değişmez: uluslararası arabuluculuk yoluyla güvenlik garanti altına alınır alınmaz Ukrayna, Asya, Afrika ve çoğu Avrupa ülkesinde, Rus savaşının neden olduğu dünyadaki gıda krizine karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

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