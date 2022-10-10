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Zelenskiy: İran yapımı İHA’larla saldırılar düzenlendi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nu Ukrayna'da sivillere yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçlayarak, "Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur." dedi.
Zelenskiy: İran yapımı İHA’larla saldırılar düzenlendi

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde son günlerde düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Rus güçlerinin 3 Ekim’den bu yana Zaporijya’ya düzenlediği füze saldırıları sonucu 43 kişinin öldüğünü ifade ederek, “Ayrıca Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna’nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi.” dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna’da sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenskiy, “Sivil halka karşı sürekli terör, Rusya’nın gerçek müzakerelere girmeyi açıkça reddetmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, “Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur. Devlet düzeyinde terörizm, dünyada sadece bir kişiyi değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden en korkunç uluslararası suçlardan biridir.” diye konuştu. 

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