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Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya – Ukrayna heyetinin İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti.
Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya – Ukrayna heyetinin İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti.

Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv’den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass’ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.

“İNSANİ YARDIM VE DESTEK PAKETİ İÇİN BIDEN’A TEŞEKKÜR ETTİM

Sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, “ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştim. Çok detaylıydı. Bir saat sürdü. Elbette, 1 milyar dolarlık yeni insani yardım paketi ve 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe desteği için ABD’ye teşekkür ettim. Şu an dönüm noktasında olduğumuzu belirttim. Başkan Biden’a Ukrayna’nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. ABD'nin ilkeli desteğine sahibiz ve şimdi, demokratik dünyanın tüm gücünü göstermek için Ukrayna’ya yardım etmek özellikle önemlidir. Eğer birlikte özgürlük için savaşmak istiyorsak, ortaklarımıza danışıyoruz. Gerçekten birlikte özgürlük ve demokrasimizi korumak için savaşıyorsak o zaman bu zor zamanda yardım talep etme hakkımız var” dedi.

Zelenskiy konuşmasının bu bölümünde Norveç parlamentosuna seslendiğini, Mısır Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile de görüşme yaptığını belirtirken haklılıklarını anlatmak için bu tür temaslarını sürdüreceğini söyledi. (İHA)

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