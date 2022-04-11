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Zelenskiy: NATO’nun diplomasisiyle artık ilgilenmiyorum

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CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programında konuşan Zelenskiy, NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek “Ülkemde yıkıma yol açan diplomasileriyle artık ilgilenmiyorum” dedi.
Zelenskiy: NATO’nun diplomasisiyle artık ilgilenmiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus işgalinin sona ermesi için NATO'nun yürüttüğü diplomatik girişimlerle “artık ilgilenmediğini” söyledi.

CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programında konuşan Zelenskiy, “Diplomasi için çalışmak sonuç getirmiyor. Bütün bunlar çok bürokratik” dedi. “Ülkemde yıkıma yol açan diplomasileriyle artık ilgilenmiyorum” diye konuşan Ukrayna lideri, daha önce de Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebini reddeden NATO'yu zayıflıkla suçlamış ve askeri ittifakın ülkesindeki ölümlerden sorumlu olduğunu belirtmişti.

“TÜM DÜNYA RUSYA’NIN SUÇLU OLDUĞUNU BİLİYOR”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy, gece saatlerinde de sosyal medya hesaplarından halka seslenerek “Ruslar dünyayla iletişimlerini kaybettiler ve bizim suçlu olduğumuzu iddia ediyorlar. Tüm dünya onların suçlu olduğunu biliyor. Bucha'da olanlardan sanki biz sorumluyuz. Kramatorsk saldırısını bizim yaptığımızı söylüyorlar. Oysa onların propaganda araçları haberlerini yaptı ve roket onlar tarafından işgal edilen yerden atıldı” diye konuştu

Zelenskiy, “Donbas'ta hayatı mahvettiler, sanki biz suçluyuz. Çocukları kadınları öldürdüler sekiz sene. Tüm bunlar korkular yüzünden meydana geldi. Korku büyürse katliama döner. Ukrayna tüm bunları durduracak. Doğru kazanacak, Ukrayna kazanacak” ifadelerini kullandı.

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