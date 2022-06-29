Zelenskiy NATO’ya seslendi: “Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız”

Sözlerine NATO Zirvesinde liderlere hitap etme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu ifade ederek başlayan Zelenskiy, “Bugün gerçekten yeni bir hikayenin başlangıcı. Sadece NATO’nun doğu kanadı için değil, bir bütün olarak ittifak için, tüm Avrupa-Atlantik topluluğu için. Kremlin’in son derece agresif olduğu bir döneminde, dünyanın son derece cesur bir ittifaka ihtiyacı var” dedi.

“RUS LİDERLİĞİ DÜNYAYI FARKLI GÖRÜYOR”

Rusya’nın hedeflerinin bilindiğini ve bariz olduğunu ifade eden Zelenskiy, “Rus liderliği dünyayı farklı görüyor. Örnek olarak, Litvanya’yı ittifakınızın bir üyesi olarak değil, Sovyetler Birliğinin bir cumhuriyeti olarak görüyorlar. Bizim için (Litvanya) bağımsız bir devlettir ve uzun zamandır SSCB’nin eski bir cumhuriyetidir. Bizim için bu geçmiştir, ancak onlar (Rusya) bunu olası bir gelecek olarak görüyorlar, tekrar hükmetmek istiyorlar. Aynı şey Rusya’nın komşusu olan her ülke için de geçerli. Bir zamanlar Moskova’nın etkisi altında olan her devlet için” dedi

“24 ŞUBAT’TAN BU YANA 2 BİN 800’DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI”

Zelenskiy, Ukrayna’ya 24 Şubat’tan bu yana 2 bin 800’den fazla füze fırlatıldığını ve bunların büyük çoğunluğunun sivilleri hedef aldığını belirterek, “Rus ordusu, mümkün olduğu kadar çok insanın şehirleri terk etmesini sağlamak için her şeyi yapıyor” dedi. Zelenskiy, gıda krizi, Ukrayna limanlarının ablukası, Rusyanın tetiklediği kıtlığın bir araç olduğunu ve baskı yapma ve kaos yaratma amacıyla kullanıldığını söyleyerek aynı durumun enerjide de söz konusu olduğunu ifade etti. Zelenskiy, “Rusya’nın gerçek hedeflerini görmemiz gerekiyor. Ve eğer farklı olsalardı, şimdi Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma, ortak güvenlik elde etme arzusu olmayacaktı” dedi.

“UKRAYNA’NIN HEDEFLERİ SİZİNKİYLE AYNI”

Ukrayna’nın, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun, Rusya bu devletlere karşı harekete geçmeden önce gerçekleşmesinin çok iyi olduğunu belirten Zelenskiy, “Aslında bizim, Ukrayna’nın hedefleri sizinkiyle aynı. Avrupa kıtasında ve dünyada güvenlik ve istikrarla ilgileniyoruz. Rusya’yı gerçekten ana tehdidiniz olarak tanımlıyorsanız, onların ilk hedefini tam olarak desteklemelisiniz. Bu Rusya’nın sadece Ukrayna’ya karşı bir savaşı değil, Avrupa’daki koşulları dikte etme hakkının savaşıdır. Bu nedenle, Rusya’nın savaşı finanse etme gücünü durduracak bu tür yaptırımlar, silah, finans ve siyasi olarak Ukrayna’yı şimdi bile desteklemek mutlak bir zorunluluktur. Ukrayna’nın modern füze ve hava savunmasına ihtiyacı var ve bu sistemlere sahipsiniz. Bunları bize sağlayarak, Rusya’nın şehirleri yok etme ve Ukrayna’nın sivil nüfusunu terörize etme taktiklerini tamamen kırabilirsiniz. Bu temel bir şeydir. Kiev’den Madrid’e olan mesafe bugün bize karşı kullanılan füzelerin menzilinden daha az. Bir devlet, ortakların yardımı olmadan böyle bir tehdide yanıt verebilir mi? Bu yardımı sağlayabilirsiniz. Ve zaten sağladığınız yardım için minnettarız.” şeklinde konuştu.

“RUSYA’NIN TOPÇU AVANTAJININ KIRILMASI GEREKİYOR”

Rusya’nın savaş alanında öncelikle topçu üstünlüğüne güvendiğini ifade eden Zelenskiy, savaşın devam etmesini önlemek için Rusya’nın topçu avantajının kırılması gerektiğini söyleyerek, Ukrayna’ya mali desteğin silah yardımı kadar önemli olduğunu, milyarlarca dolarlık açıkları olduğunu ve Ukrayna’nın bunu karşılayacak petrol veya doğalgazı olmadığını ve ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Rusya’nın izole edilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, “Yok etmek istediği bu uluslararası yapılarda olmamalı. Kendisi o diyaloğu aramaya başlayana kadar mantıklı gelmeyen hiçbir diyalog olmamalı. Ve barış adına NATO’nun doğu kanadı anlayışı gözden geçirilmelidir. Doğudaki tüm Müttefiklerin, tüm komşularımızın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden yana olması bir tesadüf mü? Hayır, bu bir tesadüf değil. Bu mantıktır. Bu, bölgemizdeki yaşamın bilgisidir. Güvenlik garantilerine ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim ve ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmanız gerekiyor.” şeklinde konuştu.