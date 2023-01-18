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Zelenskiy: “Putin savaştan çıkış yolu arıyor”

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesiyle olan savaştan bir çıkış yolu aradığını söyledi.
Zelenskiy: “Putin savaştan çıkış yolu arıyor”

İtalyan devlet televizyonu RAI’de yayınlanan “Porta a porta” isimli programda gazeteci Bruno Vespa’nın sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşı ve buna bağlı gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın taktik nükleer silah kullanmasının onlara bir fayda getirmeyeceğini ifade etti.

Putin’in bu savaşla bir hata yaptığının farkında olduğunu savunan Zelenskiy, “Putin, bu savaştan bir çıkış yolu arıyor, arayacak da çünkü bu bir hataydı. Bunu kendi toplumuna söylemiyor ama o bunun büyük bir hata olduğunun farkında. Bu yüzden bir çıkış yolu arayacaktır ve nükleer silahlar bir çıkış yolu değil” dedi. Zelenskiy, Putin’den sonra Kremlin’e “daha sert” bir liderin gelmesini pek olası görmediğini de söyledi.

Ukrayna için en büyük reformun Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak olduğunu belirten Zelenskiy, savaşta olmalarına rağmen devlette reformları ileriye taşımak için çalıştıklarını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Putin’i durdurmazsak, 3. Dünya Savaşı çıkar çünkü o, Polonya’yı, Baltık devletlerini işgal ettiğinde kimse bir şey yapamayacak ama herkes savaşa gidecek. İtalya, Fransa, ABD, Birleşik Krallık hatta tüm NATO üyeleri, NATO’nun gerçekten var olduğunu göstermek için savaşa girmek zorunda kalacak” değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi de Kiev’e beklediklerini de ifade etti. 

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