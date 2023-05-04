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Zelenskiy: Putin’e saldırmadık

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulundukları iddialarına ilişkin, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi
Zelenskiy: Putin’e saldırmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de katıldığı Nordik-Ukrayna Zirvesi’nin ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Finlandiya’yı NATO’ya üye olduğu için kutladı ve İskandinav ülkelerinin liderlerine Kiev’e destekleri için tek tek teşekkür etti.

Finlandiya’dan Rusya’ya bir mesajı olup olmadığı sorulan Zelenskiy, “Sadece ülkemizin bekası ve vatandaşlarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Rusya vatandaşlarına ve Rusya’nın kendisine ne olduğu bizim için önemli değil. Ukrayna’daki insanları düşünüyoruz. Rusya’ya bir mesajım yok.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna topraklarının Rus işgalinden tamamen kurtulana kadar Kiev’in desteklenmesi gerektiğini ve bugün görüştüğü liderlerin de bu konuda istekli olduklarını dile getirdi.

Rusya’ya uluslararası hukuk tarafından tanınan devlet sınırlarına saygı duymanın öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Bunu şimdi yapmak, bunu sonsuza kadar yapmak demektir.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulundukları iddialarını reddederek, “Putin’e veya Moskova’ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık.” diye konuştu.

NORDİK ÜLKELERİNİN LİDERLERİNİN MESAJLARI

İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, özellikle yeniden yapılanma sırasında Ukrayna’nın desteklenmesinde İskandinav işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Jakobsdottir, Rusya’nın neden olduğu zararın kaydının tutulması, güçlü bir tazminat mekanizması ve Rusya’nın hesap vermesinin tartışıldığı bir Avrupa Konseyi toplantısının önemli olduğunu ifade etti.

Norveç Başbakanı Store de Zelenskiy’nin Helsinki toplantısına katılmasının dokunaklı ve umut verici olduğunu söyledi.

Store, Ukrayna’ya barış getirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda yardımcı olacaklarına dair söz verdi.

İsveç Başbakanı Kristersson da İsveç’in Ukrayna’ya şimdiye kadar güçlü bir yardımda bulunduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği’nin de Ukrayna’ya önemli destek sağladığını söyleyen Kristersson, özellikle cephane tedarikine değindi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise Danimarka’nın Ukrayna’ya ne zaman savaş uçağı sağlayacağı sorulduğunda, müttefik ülkelerin konuyu hala tartıştığı yanıtını verdi.

Fredriksen, Danimarka’nın Ukrayna’ya çeşitli askeri yardımlar yaptığının ve yeni bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardığının altını çizdi.

Kremlin Basın Merkezinden bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin Sarayı’ndaki konutuna gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

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