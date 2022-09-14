  • BIST 3.408,86
  • Altın 999.956
  • Dolar 18.236
  • Euro 18.248
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.
Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti

Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.

Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenskiy, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

Zelenskiy, daha sonra askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende, Ukrayna Kara Kuvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'nın Harkiv kentinde elektrik ve su kesildi12 Eylül 2022 Pazartesi 18:19
  • Kim Jong-un ölürse ne olacak?12 Eylül 2022 Pazartesi 09:21
  • Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv’de 4 binden fazla asker kaybetti11 Eylül 2022 Pazar 21:59
  • Pakistan’da selin etkili olduğu bölgelerde halk evlerini terk ediyor11 Eylül 2022 Pazar 18:34
  • Zelenskiy: Donetsk’in tamamını geri alacağız11 Eylül 2022 Pazar 16:54
  • Rusya’dan Harkiv şehir merkezine saldırı11 Eylül 2022 Pazar 14:24
  • Tayvan açıkladı: Çin savaş uçakları yeniden ada çevresinde11 Eylül 2022 Pazar 13:44
  • Ukrayna açıkladı: Tümüyle durduruldu11 Eylül 2022 Pazar 11:45
  • Hindistan’da dini etkinliklerde 19 kişi hayatını kaybetti10 Eylül 2022 Cumartesi 20:51
  • Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor10 Eylül 2022 Cumartesi 20:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti