Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.
Zelenskiy, iddiaların aksine Kiev'de olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.
Zelenskiy, iddiaların aksine Kiev'de olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız." dedi.
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