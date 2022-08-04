Zelenskiy: Rus işgalini Çin lideri Şi’yle doğrudan görüşmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya 'yla 162 gündür süren savaşın sona ermesi için Çin lideri Şi Cinping'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı.

Çin haber sitesi South China Morning Post'a konuşan Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi'den Rusya'yla siyasi ve ekonomik ilişkilerini savaşın sona ermesi için kullanmasını istediğini söyledi. Uzun süredir Çin'le yakın ilişkiler kurmaya çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, “Çok güçlü bir ülke, çok güçlü bir ekonomi… Bu nedenle Rusya'yı etkileyebilir. Ayrıca Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi” dedi.

Savaşın başından beri ilk defa Çin basınına konuşan Ukrayna lideri, “Başkan Şi ile bir yıl kadar önce konuşmuştum. Kendisiyle doğrudan görüşmek isterim. 24 Şubat'taki saldırı sonrasında resmi olarak talepte bulunduk ancak konuşamadık. Bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, “Eminin Çin pazarı olmadan Rusya ekonomik olarak yalnız kalır” diye konuştu.

Çin, Ukrayna'daki işgale rağmen yakın müttefiki Rusya'yla ilişkileri geliştirmeye devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi, işgal öncesinde Pekin'de görüştüğü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le beraber dünyaya “sınırsız dostluk” mesajı vermişti.