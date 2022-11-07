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Zelenskiy: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve İran’a yönelik baskının artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.
Zelenskiy: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı

Gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve İran'a yönelik baskının artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti. Zelenski, “Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı. Bu konuyu sadece her zamanki ortaklarımızın seviyesine taşımayacağız, bütün dünya, İran rejiminin Rusya’ya bu savaşı uzatmasına yardım ettiğini ve bu nedenle, tam olarak Rus savaşı tarafından kışkırtılan dünyaya yönelik bu tehditlerin etkisini uzattığını bilecek” dedi.

“RUSYA'NIN İRAN FÜZELERİNE İHTİYACI VAR”

Dün de Rusya'nın yine İran saldırı insansız hava araçlarını kullandığını belirten Zelenskiy, bunlardan bazılarının düşürüldüğünü ancak bazılarının da hedeflere isabet ettiğini söyleyerek, “Ayrıca, terör devletinin enerji başta olmak üzere altyapımıza yönelik toplu saldırıların olası bir tekrarı için güçleri ve imkanlarını yoğunlaştırdığını da anlıyoruz. Özellikle bunun için Rusya’nın İran füzelerine ihtiyacı var. Karşılık vermeye hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu. Cephedeki durum hakkında da bilgi veren Zelenskiy, Donetsk bölgesinde şiddetli Rus saldırılarının devam ettiğini ancak Rusların ciddi kayıplar verdiğini ifade etti.

“4 MİLYONDAN FAZLA TÜKETİCİ ELEKTRİKSİZ”

Ayrıca Zelenskiy, Kiev ve 6 bölgede enerji alanında stabilizasyon kesintilerinin devam ettiğini söyleyerek, çoğu başkent Kiev ve bölgesinde olmak üzere 4.5 milyondan fazla tüketicinin elektriksiz kaldığını kaydetti. Her senaryonun ayrıntılı olarak ele alındığını ve uygun eylemlerin hazırlandığını ifade eden Zelenskiy, “Hafta boyunca hükümet yetkilileri, enerji şirketlerinin temsilcileri ve bölge yönetimleri ile enerji sektöründeki olası senaryolar hakkında çok sayıda özel görüşmem oldu. Her senaryo ayrıntılı olarak ele alır ve uygun eylemleri hazırlarız” dedi.

Öte yandan Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ‘AB Sivil Koruma Mekanizması (EUCivPro)' kapsamında 17 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ukrayna'ya 500 elektrik jeneratörü gönderdiği belirtilerek, “Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısını hedeflemesi, enerji sistemlerinin yüzde 30'undan fazlasını etkiledi. Elektriğe ve ısınmaya erişimi sürdürmek için 17 AB ülkesi EUCivPro aracılığıyla dayanışmasını gösterdi. Gerektiği kadar Ukrayna'nın yanında olacağız” denildi.

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