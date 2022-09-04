  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Zelenskiy: Rusya kışın enerji savaşı başlatacak

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gazprom'un Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini sızıntı nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklama yaptı.
Zelenskiy: Rusya kışın enerji savaşı başlatacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya’nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi.

Zelenskiy, “Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa’yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa’ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor” dedi.

GAZPROM NEDEN GAZ AKIŞINI DURDURMUŞTU?

Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa’ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısında, Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’e büyük şok: Kadirov görevini bırakacağını duyurdu03 Eylül 2022 Cumartesi 19:43
  • Sel felaketi sonrası BM açıkladı: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda03 Eylül 2022 Cumartesi 17:19
  • Çin, BM'nin Sincan raporu nedeniyle ABD ve Batılı güçleri suçladı03 Eylül 2022 Cumartesi 11:43
  • Sri Lanka'nın firari eski Devlet Başkanı Rajapaksa ülkesine döndü03 Eylül 2022 Cumartesi 09:34
  • G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onayladı02 Eylül 2022 Cuma 19:19
  • Rusya’dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması02 Eylül 2022 Cuma 18:36
  • Rusya: Ukrayna’nın Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdik02 Eylül 2022 Cuma 17:47
  • Tayvan ordusu İHA düşürdü!02 Eylül 2022 Cuma 14:36
  • Rusya’dan yeni petrol hamlesi: Satmayacağız01 Eylül 2022 Perşembe 23:13
  • Putin, Gorbaçov’un cenaze törenine katılmayacak01 Eylül 2022 Perşembe 20:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti