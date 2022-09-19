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Zelenskiy: Rusya nükleer santrale füze attı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını söyledi.
Zelenskiy: Rusya nükleer santrale füze attı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali’ne füze fırlattığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti. Santralde bazı binaların camlarının kırıldığı ve kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya’nın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve geç olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta asker kaybının 55 bine yaklaştığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 170 askerini kaybettiği iddia edildi. Açıklamada, 24 Şubat-19 Eylül döneminde, Ukrayna’da 54 bin 650 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 251 uçak, 217 helikopter, 2 bin 212 tank, 4 bin 720 zırhlı araç, 1313 top, 312 roketatar ve 168 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 581 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 920 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 238 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart’ta yapılan açıklamada, Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti. 

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