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Zelenskiy, Rusya’nın ilhak kararını geçersiz ilan etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını geçersiz saydığını ilan eden bir kararname imzaladı.
Zelenskiy, Rusya’nın ilhak kararını geçersiz ilan etti

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2014 yılından bu yana Kırım başta olmak üzere Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararının geçersiz olduğuna dair kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, 17 Mart 2014 tarih ve 147 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 71 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 72 sayılı kararnameleri, 29 Eylül 2022 tarih ve 685 sayılı, 29 Eylül 2022 tarih ve 686 sayılı kararnameleri ile bu kararnamelerin uygulanmasına dayanılarak veya bunlarla bağlantılı olarak alınan, çıkarılan ve akdedilen diğer karar, işlem ve anlaşmaların hükümsüz ve geçersiz olduğu, yani hiçbir hukuki sonucunun bulunmadığı kabul edilsin.”

Zelenskiy, ayrıca bugün, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza atmıştı.

RUSYA, UKRAYNA TOPRAĞININ YAKLAŞIK YÜZDE 15’İNİ DAHA İLHAK ETTİ

Rusya, Kırım’dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 15’ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova’da 30 Eylül’de düzenlenen törende, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı. 

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