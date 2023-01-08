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Zelenskiy, Rusya’ya ateş püskürdü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ortodoks Noeli kapsamında ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırıya uğradıklarını ifade ederek, "Moskova'dan gelen her türlü sözün ne kadar yanlış olduğunu bugün dünya bir kez daha görebildi" dedi.
Zelenskiy, Rusya’ya ateş püskürdü

Zelenskiy, ateşkese rağmen Bahmut ve diğer Ukrayna mevzilerinin vurulduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Rusya, tek taraflı geçici ateşkes kararı almıştı. Ukrayna bu ateşkesi kabul etmezken bugün Zelenskiy’den açıklamalar geldi.

Zelenskiy, “Moskova’dan gelen her türlü sözün ne kadar yanlış olduğunu bugün dünya bir kez daha görebildi. Ateşkes iddiasıyla ilgili bir şeyler söylediler. Ama gerçek şu ki, Rus mermileri Bahmut’u ve diğer Ukrayna mevzilerini yeniden vurdu. Rus işgalcilerin Ukrayna topraklarından çıkarılması ve Rusya’nın Ukrayna’ya ve tüm Avrupa’ya baskı uygulama fırsatlarının ortadan kaldırılması; ateşkesin, güvenliğin ve barışın yeniden tesis edilmesi anlamına gelecektir” dedi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Rus Kilisesi Patriği Kiril, Ortodoksların Noeli korku duymadan kutlayabilmeleri için ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu çağrının ardından ateşkes talimatı vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak 2023 saat 12.00den, 7 Ocak 2023 gece yarısına tüm cephelerde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

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