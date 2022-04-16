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Zelenskiy: Savaşın ne zaman biteceğini söylemek zor

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Rusya-Ukrayna savaşı 52. güne girerken Ukrayna lideri Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın ne kadar süreceğini bilmenin zor olduğunu, Ukrayna’ya silah yardımının savaşın daha kısa sürede bitmesini sağlayacağını söyledi.
Zelenskiy: Savaşın ne zaman biteceğini söylemek zor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında savaşın ne kadar daha süreceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu söyledi. “Rus ordusunun niyetleri ve kapasitesi konusunda birçok medya kuruluşundan çok daha fazla bilgi sahibiyim” diyen Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sahadaki başarısının ve yaptırımların savaşı bitirme konusunda çok önemli olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna'ya silah yardımının savaşın daha kısa sürede bitmesini sağlayacağını söyledi.

Zelenskiy ayrıca savaşın başından bu yana 3 bine yakın Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Zelenskiy, 10 bin askerin de yaralandığını ifade etti. Ukrayna lideri bir ay önce yaptığı açıklamada ülkesinin askeri kaybının yaklaşık 1300 olduğunu, ancak Rusya'nın kaybının ise çok daha yüksek olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, CNN röportajında Rusya’nın Ukrayna’yı nükleer silahlarla hedef almasından endişelendiğini de yineledi.

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